New York: scambi in positivo per First Solar

(Teleborsa) - Avanza il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che First Solar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,02%, rispetto a +1,16% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di First Solar
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 235,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 228,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 241,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)