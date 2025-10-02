Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:52
24.891 +0,36%
Dow Jones 20:52
46.558 +0,25%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

New York: scambi in positivo per First Solar

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per First Solar
(Teleborsa) - Avanza il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che First Solar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,02%, rispetto a +1,16% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di First Solar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 235,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 228,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 241,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```