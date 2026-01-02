New York: amplia il rialzo First Solar

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che scambia in rialzo del 5,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di First Solar
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 279,2 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 268,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 262,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)