Milano 13:25
43.242 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:25
9.450 +0,04%
Francoforte 13:25
24.443 +1,37%

Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo marcato per la società di software francese, che tratta in utile del 3,16% sui valori precedenti.
