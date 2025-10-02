Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:53
24.896 +0,39%
Dow Jones 20:53
46.564 +0,26%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Petrolio a 60,58 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,58 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 60,58 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```