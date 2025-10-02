Synlab, chiusa l'acquisizione del Gruppo Pavanello

(Teleborsa) -, azienda attiva in Italia nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, ha annunciato ufficialmente ildell’operazione di acquisizione del, storica azienda fondata nel 1976 e attiva tra Padova e Venezia con 9 strutture specializzate in analisi di laboratorio, servizi poliambulatoriali, diagnostica per immagini e medicina del lavoro, con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro.del Gruppo Pavanello verranno tutti integrati in SYNLAB, aggiungendosi agli oltre 4.500 dipendenti e collaboratori di SYNLAB in Italia, tra personale amministrativo, personale sanitario-infermieristico e medici."Le acquisizioni territoriali ci hanno consentito di sviluppare un sistema capillare di strutture – tra laboratori, centri prelievo e poliambulatori – in grado di offrire ai cittadini prossimità ed eccellenza clinica. Ogni presidio nel Paese può contare su un network fortemente interconnesso, supportato da una rete internazionale di specialisti altamente qualificati e da un costante impegno nell’adozione di tecnologie diagnostiche avanzate e strumentazioni di ultima generazione - afferma, CEO di SYNLAB Italia – Nella nostra strategia, il paziente è sempre al centro. Ricerchiamo costantemente il dialogo con il territorio e con il Servizio Sanitario Regionale, in un’ottica di collaborazione e integrazione, per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione"."Entrare a far parte di un gruppo solido e internazionale come SYNLAB consentirà al Gruppo Pavanello di poter continuare il proprio percorso di crescita con maggiore forza, stabilità e continuità - ha dichiarato, Amministratore Delegato Gruppo Pavanello – L’integrazione delle nostre competenze con quelle del Gruppo SYNLAB permetterà la creazione di una rete di Centri ancora più ampia e strutturata, a beneficio dei pazienti e delle comunità che serviamo".