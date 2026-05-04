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Borsa chiusa a Londra
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Finanza
04 maggio 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Oggi, 4 maggio, a Londra le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa Nazionale.
(Foto: © netsay)
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