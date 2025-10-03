Almaviva e Fabrick selezionate dalla BCE per realizzare l'app per l'euro digitale

(Teleborsa) - Almaviva
, gruppo italiano di innovazione digitale, e Fabrick
, società del gruppo Sella attiva nell'Open Finance a livello internazionale, sono stati selezionati dalla Banca Centrale Europea
(BCE), nell'ambito del progetto dell'Euro Digitale, per la realizzazione dell'app mobile
e della sua infrastruttura tecnologica che permetteranno ai cittadini europei di utilizzare la moneta digitale europea.
L'app, progettata per essere intuitiva e semplice da usare, sarà accessibile via smartphone, tablet o smartwatch, e offrirà a tutti i cittadini dell'Unione Europea un'esperienza uniforme e sicura per i pagamenti digitali, si legge in una nota. La parte di progetto affidata alle due realtà italiane comprende anche la realizzazione dell'infrastruttura che sarà aperta e interoperabile
grazie a SDK e API dedicate, che consentiranno ai Payment Service Provider europei di integrare in modo fluido i propri servizi con la piattaforma dell'Euro Digitale.
L'app ufficiale dell'euro digitale sarà identica per tutti i Paesi dell'UE
e potrà essere utilizzata per pagamenti elettronici in negozi fisici, online o tra privati, garantendo un'esperienza semplice, sicura e accessibile per tutti.
La durata iniziale del contratto, aggiudicato ad Almaviva e Fabrick in raggruppamento temporaneo d'impresa, attraverso un bando riservato alle imprese europee, è di 4 anni, con possibilità di proroghe fino a 10 anni. I primi due anni saranno dedicati allo sviluppo del Digital Euro e al rilascio graduale dei vari casi d'uso; nei due anni successivi si completerà lo sviluppo e si garantirà una fase di esercizio stabile. Eventuali proroghe consentiranno di completare tutte le funzionalità, accompagnare la crescita degli utenti e assicurare supporto e manutenzione. Il valore massimo dell'accordo quadro
è di circa 153 milioni di euro
.