Almaviva e Fabrick selezionate dalla BCE per realizzare l'app per l'euro digitale

(Teleborsa) -, gruppo italiano di innovazione digitale, e, società del gruppo Sella attiva nell'Open Finance a livello internazionale, sono(BCE), nell'ambito del progetto dell'Euro Digitale, per lae della sua infrastruttura tecnologica che permetteranno ai cittadini europei di utilizzare la moneta digitale europea.L'app, progettata per essere intuitiva e semplice da usare, sarà accessibile via smartphone, tablet o smartwatch, e offrirà a tutti i cittadini dell'Unione Europea un'esperienza uniforme e sicura per i pagamenti digitali, si legge in una nota. La parte di progetto affidata alle due realtà italiane comprende anche lagrazie a SDK e API dedicate, che consentiranno ai Payment Service Provider europei di integrare in modo fluido i propri servizi con la piattaforma dell'Euro Digitale.L'app ufficiale dell'euro digitale saràe potrà essere utilizzata per pagamenti elettronici in negozi fisici, online o tra privati, garantendo un'esperienza semplice, sicura e accessibile per tutti.La durata iniziale del contratto, aggiudicato ad Almaviva e Fabrick in raggruppamento temporaneo d'impresa, attraverso un bando riservato alle imprese europee, è di 4 anni, con possibilità di proroghe fino a 10 anni. I primi due anni saranno dedicati allo sviluppo del Digital Euro e al rilascio graduale dei vari casi d'uso; nei due anni successivi si completerà lo sviluppo e si garantirà una fase di esercizio stabile. Eventuali proroghe consentiranno di completare tutte le funzionalità, accompagnare la crescita degli utenti e assicurare supporto e manutenzione. Ilè di circa