Milano 9:43
43.312 +0,54%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:43
9.461 +0,35%
24.467 +0,18%

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta vivace per l'indice principale della Borsa di Parigi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,13%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.118,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.932,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.304,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
