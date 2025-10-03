Milano 9:47
43.337 +0,60%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:47
9.466 +0,40%
24.478 +0,23%

Francia, Produzione industriale (MoM) in agosto

Francia, Produzione industriale (MoM) in agosto
Francia, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,3%).

