Milano 15:17
43.256 +0,41%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 15:17
9.476 +0,51%
Francoforte 15:17
24.368 -0,22%

Francoforte: andamento rialzista per Auto1
Seduta positiva per Auto1, che avanza bene del 2,94%.
