Francoforte: andamento sostenuto per Auto1
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Auto1 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,75.

