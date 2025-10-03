Milano 9:48
Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,18%, rispetto a +3,5% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Hensoldt è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 116,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 118,5.

