Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Marks & Spencer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,9%, rispetto a +3% del principale indice della Borsa di Londra
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Marks & Spencer
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,787 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,694. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)