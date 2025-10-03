Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer

rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa

FTSE 100

Marks & Spencer

principale indice della Borsa di Londra

Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,9%, rispetto a +3% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,787 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,694. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)