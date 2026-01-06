Milano 14:47
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:47
10.111 +1,06%
Francoforte 14:47
24.943 +0,30%

Londra: brillante l'andamento di Tesco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Tesco
Seduta vivace oggi per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.
