Milano 9:52
45.813 +0,36%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:52
10.190 +0,05%
25.273 -0,05%

Londra: accelera Schroders

Londra: accelera Schroders
Brillante rialzo per la società di gestione patrimoniale inglese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,62%.
