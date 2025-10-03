Milano 15:18
43.252 +0,40%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 15:18
9.476 +0,51%
Francoforte 15:18
24.367 -0,23%

Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI
Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con una variazione percentuale del 2,33%.
Condividi
```