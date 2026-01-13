Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che mostra un decremento dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di MERLIN Properties SOCIMI
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)