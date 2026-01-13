Milano 14:19
Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che mostra un decremento dell'1,90%.

Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di MERLIN Properties SOCIMI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
