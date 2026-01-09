Madrid: performance negativa per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che passa di mano con un calo del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,37. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,03.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)