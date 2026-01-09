Madrid: performance negativa per MERLIN Properties SOCIMI

società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,04%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,37. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)