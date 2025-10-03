New York: andamento negativo per Applied Materials

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, con un ribasso del 2,57%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Applied Materials
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 220 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 216,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 223,8.
