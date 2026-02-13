Applied Materials, outlook record grazie al boom dell'AI e delle memorie HBM

Applied Materials

(Teleborsa) -ha acceso l'entusiasmo degli investitori pubblicando risultati per ilsuperiori alle attese e unaper il periodo successivo molto più alte delledegli analisti. Il titolo è balzato di oltre il 12% nelle contrattazioni after-hours, trascinando al rialzo anche i principali peer del settore, come, grazie a una visione estremamente ottimistica sul futuro dell'industria dei chip.La società ha chiuso il trimestre terminato il 25 gennaio 2026 conper, superando i 6,87 miliardi previsti dal mercato. Nonostante un lieve calo del fatturato complessivo su base annua, la divisione Semiconductor Systems ha raggiunto risultati record nel, mentre la divisioneha segnato il massimo storico per servizi e ricambi.L'si è attestato a, battendo il consenso degli analisti fermo a 2,20 dollari, con un margine lordo non-GAAP del 49,1%. Durante il periodo, l'azienda ha generato un forte flusso di cassa operativo pari a 1,69 miliardi di dollari.Il CEOha attribuito questa solida performance all'accelerazione deglinell'infrastruttura per il calcolo IA, sottolineando come la necessità di chip ad alte prestazioni ed energeticamente efficienti stia spingendo la domanda di logica all'avanguardia e di memorie ad alta larghezza di banda (HBM). Applied Materials si aspetta che il proprioper semiconduttori cresca diin questo anno solare, beneficiando della posizione di leader nelle tecnologie di packaging avanzato e nel caricamento di chiplet 3D, tecniche fondamentali per la produzione dei moderni processori IA.Le previsioni per ilhanno confermato il momento d'oro dell'azienda, cona circa 7,65 miliardi di dollari rispetto ai 7,01 miliardi ipotizzati dagli analisti. Anche l'utile rettificato previsto, pari a 2,64 dollari per azione, supera significativamente le stime di mercato di 2,28 dollari.Il CFOha ricordato che, negli ultimi anni, il gruppo ha quasi raddoppiato la propria capacità produttiva e rafforzato la catena di approvvigionamento proprio per prepararsi a questa fase di espansione del mercato trainata dall'intelligenza artificiale.