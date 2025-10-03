New York: netto calo registrato da Wynn Resorts

società che gestisce una importante catena di Casino

Wynn Resorts

S&P-500

compagnia con sede a Las Vegas

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un -5,67%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 130,6 USD. Rischio di discesa fino a 123,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 138,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)