Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:57
24.759 -0,54%
Dow Jones 19:57
46.821 +0,65%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: performance negativa per Jabil

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Jabil
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che presenta una flessione del 3,06%.

L'andamento di Jabil nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Osservando il grafico di breve periodo di Jabil, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 214,6 USD e supporto a 206,1. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 223.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```