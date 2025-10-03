New York: performance negativa per Jabil

fornitore di componenti e circuiti elettronici

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 3,06%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 214,6 USD e supporto a 206,1. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 223.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)