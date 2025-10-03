New York: performance negativa per Jabil

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che presenta una flessione del 3,06%.
L'andamento di Jabil
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Jabil
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 214,6 USD e supporto a 206,1. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 223.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)