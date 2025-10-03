Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:57
24.759 -0,54%
Dow Jones 19:57
46.821 +0,65%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: performance negativa per KLA-Tencor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tecnologica americana, che presenta una flessione del 2,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di KLA-Tencor rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.127,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.110,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.143,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
