New York: positiva la giornata per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Bene la compagnia tecnologica americana
, con un rialzo del 3,34%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di KLA-Tencor
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di KLA-Tencor
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, KLA-Tencor
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.253,5 USD. Primo supporto a 1.215,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.197,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)