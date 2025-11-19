Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 21:52
24.658 +0,63%
Dow Jones 21:52
46.152 +0,13%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: balza in avanti KLA-Tencor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia tecnologica americana, con una variazione percentuale del 3,25%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di KLA-Tencor più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per KLA-Tencor, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.136,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.175,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.113,8.

