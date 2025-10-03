Milano 15:19
Parigi: andamento sostenuto per Edenred

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Edenred rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La situazione di medio periodo di Edenred resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 21,43 Euro. Supporto visto a quota 20,83. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 22,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
