Parigi: andamento negativo per Edenred

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'inventore del buono pasto ticket restaurant, con una flessione dell'1,82%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Edenred subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Edenred rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,84 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,26.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
