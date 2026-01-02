Parigi: andamento negativo per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione dell'1,82%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,84 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)