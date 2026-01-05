Milano 15:04
45.691 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:04
9.976 +0,25%
Francoforte 15:04
24.716 +0,72%

Parigi: giornata depressa per Edenred

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Edenred
Si muove verso il basso l'inventore del buono pasto ticket restaurant, con una flessione del 3,22%.
Condividi
```