Milano 9:52
43.323 +0,57%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:52
9.465 +0,39%
24.476 +0,22%

PLATINUM del 2/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Andamento piatto per il metallo bianco-argenteo, che propone sul finale un +0,03%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.588,8. Primo supporto visto a 1.546,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.532,7.


