Wells Fargo promuove Johnson & Johnson a "Overweight" e alza target price a 212 dollari

(Teleborsa) - Wells Fargo ha alzato il rating di Johnson & Johnson da Equal Weight a Overweight, citando una valutazione "interessante" e una maggiore fiducia nelle prospettive di crescita dell’azienda nel settore farmaceutico. La banca ha anche rivisto al rialzo il prezzo obiettivo delle azioni da 170 a 212 dollari, sulla base di un utile per azione stimato per il 2027 di 12,09 dollari, moltiplicato per 17,5 volte.

Secondo la nota, il rapporto prezzo/utili NTM di J&J "è scontato di quasi il 30% rispetto all’indice S&P 500, rispetto allo sconto medio del 5% registrato negli ultimi 20 anni". Il titolo, ha aggiunto Wells Fargo, viene inoltre scambiato al di sotto delle medie quinquennali e decennali rispetto all’indice, configurando "un punto di ingresso interessante", grazie anche alla riduzione dei rischi tariffari e di prezzo e alla solidità della pipeline farmaceutica dopo la perdita di esclusività di Stelara.

La banca ha richiamato inoltre il recente accordo tra Pfizer e le autorità statunitensi sui prezzi dei farmaci, indicandolo come un segnale che "altre aziende farmaceutiche potrebbero aggiungersi ad accordi simili".
