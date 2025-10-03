Wells Fargo promuove Johnson & Johnson a "Overweight" e alza target price a 212 dollari

Wells Fargo

(Teleborsa) -ha alzato il rating dida Equal Weight a Overweight, citando una valutazione "interessante" e una maggiore fiducia nelle prospettive di crescita dell’azienda nel. La banca ha anche rivisto al rialzo il prezzo obiettivo delle azioni da 170 a 212 dollari, sulla base di un utile per azione stimato per il 2027 di 12,09 dollari, moltiplicato per 17,5 volte.Secondo la nota, ilNTM di J&J "è scontato di quasi il 30% rispetto all’indice S&P 500, rispetto allo sconto medio del 5% registrato negli ultimi 20 anni". Il titolo, ha aggiunto Wells Fargo, viene inoltre scambiato al di sotto delle medie quinquennali e decennali rispetto all’indice, configurando "un punto di ingresso interessante", grazie anche alla riduzione deie die alla solidità della pipeline farmaceutica dopo la perdita di esclusività di Stelara.La banca ha richiamato inoltre il recente accordo trae lesui prezzi dei farmaci, indicandolo come un segnale che "altre aziende farmaceutiche potrebbero aggiungersi ad accordi simili".