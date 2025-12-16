New York: rosso per Johnson & Johnson

multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,31%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 213 USD e primo supporto individuato a 207,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 218,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)