Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:05
25.100 +0,13%
Dow Jones 21:05
48.108 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: rosso per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: rosso per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che presenta una flessione del 2,31%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Johnson & Johnson rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Johnson & Johnson classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 213 USD e primo supporto individuato a 207,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 218,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```