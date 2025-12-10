Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:44
25.587 -0,32%
Dow Jones 19:44
47.715 +0,33%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

New York: balza in avanti Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Johnson & Johnson
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con una variazione percentuale dell'1,97%.
Condividi
```