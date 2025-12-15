Milano 12:15
Johnson & Johnson, condannata a pagare 40 milioni in un nuovo processo sul talco

(Teleborsa) - Una giuria californiana ha ordinato a Johnson & Johnson (J&J) di pagare 40 milioni di dollari a due donne che hanno affermato che il borotalco dell'azienda farmaceutica americana era responsabile del loro cancro ovarico.

La giuria della Corte Superiore di Los Angeles ha assegnato tale sanzione dopo aver stabilito che Johnson & Johnson sapeva da anni che i suoi prodotti a base di talco erano pericolosi, ma non aveva avvertito i consumatori.

Erik Haas, vicepresidente mondiale per il contenzioso di Johnson & Johnson, ha dichiarato in una nota che l'azienda prevede di "presentare immediatamente ricorso contro questa sentenza e di aspettarsi di prevalere".

J&J sta affrontando cause legali da parte di decine di migliaia di querelanti che affermano di aver ricevuto una diagnosi di cancro dopo aver utilizzato il suo borotalco e altri prodotti a base di talco, secondo gli atti giudiziari.

L'azienda ha affermato che i suoi prodotti sono sicuri, non contengono amianto e non causano il cancro. J&J ha smesso di vendere borotalco a base di talco negli Stati Uniti nel 2020, passando a un prodotto a base di amido di mais.

Nel frattempo venerdì Johnson & Johnson ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda supplementare di autorizzazione all'immissione in commercio per AKEEGA (compressa a doppia azione a base di niraparib e abiraterone acetato) più prednisone per il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico metastatico sensibile alla castrazione con mutazione BRCA2. I pazienti con mutazioni BRCA presentano spesso forme più aggressive di carcinoma prostatico con prognosi sfavorevole, rappresentando un significativo bisogno insoddisfatto dalle terapie precedentemente disponibili.


