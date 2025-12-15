Johnson & Johnson, condannata a pagare 40 milioni in un nuovo processo sul talco

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Una giuria californiana ha ordinato a(J&J) dia due donne che hanno affermato che il borotalco dell'azienda farmaceutica americana eraLa giuria della Corte Superiore di Los Angeles ha assegnato tale sanzione dopo aver stabilito che Johnson & Johnson sapeva da anni che i suoi prodotti a base di talco erano pericolosi, ma non aveva avvertito i consumatori.vicepresidente mondiale per il contenzioso di Johnson & Johnson, ha dichiarato in una nota che l'azienda prevede di "presentare immediatamente ricorso contro questa sentenza e di aspettarsi di prevalere".J&J sta affrontandoche affermano di aver ricevuto una diagnosi di cancro dopo aver utilizzato il suo borotalco e altri prodotti a base di talco, secondo gli atti giudiziari.L'azienda ha affermato che i suoi prodotti sono sicuri, non contengono amianto e non causano il cancro. J&J ha, passando a un prodotto a base di amido di mais.Nel frattempo venerdì Johnson & Johnson ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la(compressa a doppia azione a base di niraparib e abiraterone acetato) più prednisone per il trattamento di pazienti consensibile alla castrazione con mutazione BRCA2. I pazienti con mutazioni BRCA presentano spesso forme più aggressive di carcinoma prostatico con prognosi sfavorevole, rappresentando un significativo bisogno insoddisfatto dalle terapie precedentemente disponibili.