Johnson & Johnson, condannata a pagare 40 milioni in un nuovo processo sul talco

(Teleborsa) - Una giuria californiana ha ordinato a Johnson & Johnson
(J&J) di pagare 40 milioni di dollari
a due donne che hanno affermato che il borotalco dell'azienda farmaceutica americana era responsabile del loro cancro ovarico
.
La giuria della Corte Superiore di Los Angeles ha assegnato tale sanzione dopo aver stabilito che Johnson & Johnson sapeva da anni che i suoi prodotti a base di talco erano pericolosi, ma non aveva avvertito i consumatori.Erik Haas,
vicepresidente mondiale per il contenzioso di Johnson & Johnson, ha dichiarato in una nota che l'azienda prevede di "presentare immediatamente ricorso contro questa sentenza e di aspettarsi di prevalere".
J&J sta affrontando cause legali da parte di decine di migliaia di querelanti
che affermano di aver ricevuto una diagnosi di cancro dopo aver utilizzato il suo borotalco e altri prodotti a base di talco, secondo gli atti giudiziari.
L'azienda ha affermato che i suoi prodotti sono sicuri, non contengono amianto e non causano il cancro. J&J ha smesso di vendere borotalco a base di talco negli Stati Uniti nel 2020
, passando a un prodotto a base di amido di mais.
Nel frattempo venerdì Johnson & Johnson ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda supplementare di autorizzazione all'immissione in commercio per AKEEGA
(compressa a doppia azione a base di niraparib e abiraterone acetato) più prednisone per il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico metastatico
sensibile alla castrazione con mutazione BRCA2. I pazienti con mutazioni BRCA presentano spesso forme più aggressive di carcinoma prostatico con prognosi sfavorevole, rappresentando un significativo bisogno insoddisfatto dalle terapie precedentemente disponibili.