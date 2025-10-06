Automotive, Capgemini: per crescere necessario approccio "software-first"

(Teleborsa) - In un suo recente report, Capgemini
indaga come lo sviluppo dei software
stia rivoluzionando il settore automobilistico
. Il report si base su un’indagine condotta su 600 dirigenti provenienti da 200 aziende automobilistiche, tra Nord America, Europa e area APAC.
Il report evidenzia come, negli ultimi 5 anni le iniziative legate al software abbiano generato un miglioramento medio dell’efficienza del 14%
, con benefici che potrebbero raggiungere il 24% entro il 2029
.
Lo studio sottolinea un generale ottimismo sul tema, con circa 9 aziende su 10
che ritengono che ogni organizzazione automobilistica si evolverà in un'azienda di software
per supportare i Software Defined Vehicle (SDV) e i servizi di mobilità e concordano sul fatto che il software sarà la principale fonte di vantaggio competitivo nei prossimi cinque anni. Prodotti e i servizi definiti dal software
, compresi i servizi di mobilità, dovrebbero diventare una fonte significativa di ricavi
per gli OEM. Secondo lo studio, la loro quota sul fatturato totale degli OEM dovrebbe raddoppiare, contribuendo a quasi il 60% entro il 2035
.
Ben l'80% riferisce di aver ottenuto vantaggi in termini di riduzione dei costi
dalle proprie iniziative software o di aspettarseli a breve
Altra evidenza è che la trasformazione verso una mobilità basata sul software
non comporta solo una trasformazione tecnologica, ma richiede un cambiamento fondamentale nella strategia
, nel modello operativo e nelle pratiche organizzative dell'azienda. La ricerca rivela che solo il 14% delle organizzazioni ha scalato con successo un caso d'uso SDM e meno della metà è passata a iniziative scalabili.
Oltre ai cambiamenti strutturali, le organizzazioni devono affrontare una serie di sfide in materia di ingegneria del software, conformità, sicurezza, cybersecurity, leadership e acquisizione di talenti
; ad esempio, il 91% cita difficoltà nel garantire che i prodotti dei fornitori soddisfino le normative in materia di sicurezza e cybersecurity e il 94% ha difficoltà a reperire talenti a causa dell'intensa concorrenza sia del settore automobilistico che di altri settori.
Molte organizzazioni stanno inoltre formando alleanze strategiche
. Circa il 40% ha già stretto partnership con hyperscaler
per il sistema operativo (OS), il cloud e le capacità di dati.
La separazione tra hardware e software
è considerata cruciale per abilitare un’innovazione più rapida, maggiore scalabilità e nuove fonti di ricavo, ma la ricerca rileva che, a oggi, solo un costruttore (OEM) su dieci ha compiuto progressi concreti e appena un quarto sta sperimentando nuovi approcci.
“Per decenni la leadership nel settore automotive si è giocata sull’hardware
, ma oggi i consumatori chiedono esperienze connesse e digitali
. Questo richiede un approccio software-first
lungo tutta la catena del valore per offrire soluzioni di mobilità integrate
”, ha dichiarato Riccardo Dolfi
, Managing Director di Capgemini Engineering in Italia. “Le aziende più lungimiranti stanno già gestendo il software come se fosse il loro prodotto principale
e stanno stringendo partnership strategiche per ampliare l’ecosistema. Ma per cogliere davvero questa opportunità serve una trasformazione organizzativa profonda
: chi saprà mettere a sistema la presenza di talenti, piattaforme e partnership, creando fiducia e proponendo una customer experience di alto livello, sarà sicuramente avvantaggiato.”