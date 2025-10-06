Automotive, Capgemini: per crescere necessario approccio "software-first"

Capgemini

(Teleborsa) - In un suo recente report,indaga come lostia. Il report si base su un’indagine condotta su 600 dirigenti provenienti da 200 aziende automobilistiche, tra Nord America, Europa e area APAC.Il report evidenzia come, negli ultimi 5 anni le iniziative legate al software abbiano generato un, con benefici che potrebbero raggiungere ilLo studio sottolinea un generale ottimismo sul tema, con circache ritengono che ogniper supportare i Software Defined Vehicle (SDV) e i servizi di mobilità e concordano sul fatto che il software sarà la principale fonte di vantaggio competitivo nei prossimi cinque anni., compresi i servizi di mobilità, dovrebbero diventare unaper gli OEM. Secondo lo studio, la loro quota sul fatturato totale degli OEM dovrebbe raddoppiare, contribuendo aBen l'80% riferisce di aver ottenutodalle proprie iniziative software o di aspettarseli a breveAltra evidenza è che la trasformazione verso unanon comporta solo una trasformazione tecnologica, ma richiede un, nel modello operativo e nelle pratiche organizzative dell'azienda. La ricerca rivela che solo il 14% delle organizzazioni ha scalato con successo un caso d'uso SDM e meno della metà è passata a iniziative scalabili.Oltre ai cambiamenti strutturali, le organizzazioni devono affrontare una serie di; ad esempio, il 91% cita difficoltà nel garantire che i prodotti dei fornitori soddisfino le normative in materia di sicurezza e cybersecurity e il 94% ha difficoltà a reperire talenti a causa dell'intensa concorrenza sia del settore automobilistico che di altri settori.Molte organizzazioni stanno inoltre formando. Circa il 40% ha già strettoper il sistema operativo (OS), il cloud e le capacità di dati.Laè considerata cruciale per abilitare un’innovazione più rapida, maggiore scalabilità e nuove fonti di ricavo, ma la ricerca rileva che, a oggi, solo un costruttore (OEM) su dieci ha compiuto progressi concreti e appena un quarto sta sperimentando nuovi approcci.“Per decenni la leadership nel settore automotive si è giocata sull’, ma oggi i consumatori chiedono. Questo richiede unlungo tutta la catena del valore per offrire soluzioni di”, ha dichiarato, Managing Director di Capgemini Engineering in Italia. “Le aziende più lungimiranti stanno già gestendo il software come se fosse il loroe stanno stringendo partnership strategiche per ampliare l’ecosistema. Ma per cogliere davvero questa opportunità serve una: chi saprà mettere a sistema la presenza di talenti, piattaforme e partnership, creando fiducia e proponendo una customer experience di alto livello, sarà sicuramente avvantaggiato.”