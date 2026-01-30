Milano 9:57
Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 2,70%.

L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Capgemini si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 128,9 Euro. Prima resistenza a 133. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 126,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
