Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Parigi: rosso per Capgemini

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta con una perdita del 2,40%.

L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Capgemini evidenzia un declino dei corsi verso area 137,6 Euro con prima area di resistenza vista a 139,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 137.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
