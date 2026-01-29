Milano 14:24
Parigi: in calo Capgemini
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Capgemini segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 127,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 131,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 126.

