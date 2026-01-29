Parigi: in calo Capgemini

società attiva nella fornitura di servizi IT

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 127,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 131,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 126.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)