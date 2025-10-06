Milano 6-ott
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,13%

Il FTSE 100 chiude a 9.479,14 punti

Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,13%, terminando le negoziazioni a 9.479,14 punti.
