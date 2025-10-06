Milano 12:55
43.177 -0,19%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:55
9.491 0,00%
Francoforte 12:55
24.389 +0,04%

Cambi: euro a 0,8685 sterline alle 11:30

Euro a 0,8685 sulla sterlina inglese alle 11:30.
