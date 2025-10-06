Credit Agricole scambia in rosso a Parigi

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la banca francese
, che esibisce una perdita secca del 4,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit Agricole
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto di credito francese
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)