Milano 13:08
43.238 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:08
9.503 +0,12%
Francoforte 13:08
24.433 +0,22%

Credit Agricole scambia in rosso a Parigi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la banca francese, che esibisce una perdita secca del 4,14% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit Agricole, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto di credito francese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,11.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
