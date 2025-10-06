Credit Agricole scambia in rosso a Parigi

banca francese

CAC40

Credit Agricole

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 4,14% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)