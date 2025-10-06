Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt
, con una variazione percentuale del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Hensoldt
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 117 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 119,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)