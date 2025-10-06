Milano 12:57
43.188 -0,16%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:57
9.493 +0,02%
Francoforte 12:57
24.387 +0,03%

Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt, con una variazione percentuale del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


Tecnicamente, Hensoldt è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 117 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 119,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
