Francoforte: si concentrano le vendite su Aroundtown

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aroundtown, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Aroundtown è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Aroundtown ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,216 Euro. Supporto a 3,126. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,306.

