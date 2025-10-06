Francoforte: si concentrano le vendite su Aroundtown

Aroundtown

Germany MDAX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,216 Euro. Supporto a 3,126. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,306.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)