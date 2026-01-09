Milano 13:35
Francoforte: andamento negativo per Aroundtown

(Teleborsa) - Pressione su Aroundtown, che tratta con una perdita dell'1,86%.

La tendenza ad una settimana di Aroundtown è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Aroundtown è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,787 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,729. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,845.

