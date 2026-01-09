Francoforte: andamento negativo per Aroundtown

(Teleborsa) - Pressione su Aroundtown
, che tratta con una perdita dell'1,86%.
La tendenza ad una settimana di Aroundtown
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Aroundtown
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,787 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,729. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,845.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)