Francoforte: movimento negativo per Aroundtown

(Teleborsa) - Retrocede Aroundtown
, con un ribasso del 2,07%.
La tendenza ad una settimana di Aroundtown
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Aroundtown
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,515 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,625. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,477.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)