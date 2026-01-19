Francoforte: performance negativa per Aroundtown

(Teleborsa) - Retrocede Aroundtown
, con un ribasso del 2,11%.
L'andamento di Aroundtown
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aroundtown
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aroundtown
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,723 Euro. Primo supporto a 2,677. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,661.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)