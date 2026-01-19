Milano 17:35
Francoforte: performance negativa per Aroundtown

(Teleborsa) - Retrocede Aroundtown, con un ribasso del 2,11%.

L'andamento di Aroundtown nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aroundtown. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aroundtown evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,723 Euro. Primo supporto a 2,677. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,661.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
