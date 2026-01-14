Milano 14:05
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:05
10.175 +0,37%
Francoforte 14:05
25.322 -0,39%

Francoforte: si concentrano le vendite su Aroundtown

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Aroundtown
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aroundtown, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aroundtown più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,774 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,676. L'equilibrata forza rialzista di Aroundtown è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,872.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
