In evidenza Micron Technology sul listino di New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di microchip
, che mostra una salita bruciante del 6,15% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Micron Technology
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 202,3 USD e primo supporto individuato a 195,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 209,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)