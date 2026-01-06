In evidenza Micron Technology sul listino di New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip
, che tratta in rialzo del 6,65%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,09%, rispetto a +0,32% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di breve periodo di Micron Technology
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 338,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 322,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 353,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)