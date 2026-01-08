Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:16
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:16
49.286 +0,59%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Crolla a New York Micron Technology

Migliori e peggiori
Crolla a New York Micron Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 4,48% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 338,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 315,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 360,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```