Londra: movimento negativo per Schroders

(Teleborsa) - Ribasso per la società di gestione patrimoniale inglese
, che presenta una flessione del 2,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schroders
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Schroders
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Schroders
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,907 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,812. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,002.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)