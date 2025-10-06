Milano 12:58
43.200 -0,13%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:59
9.498 +0,07%
Francoforte 12:58
24.394 +0,06%

Londra: movimento negativo per Schroders

(Teleborsa) - Ribasso per la società di gestione patrimoniale inglese, che presenta una flessione del 2,18%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schroders evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Schroders rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Schroders rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,907 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,812. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,002.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
